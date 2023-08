Javljaju turski mediji: “Zmaj” dogovorio uslove, još jedan bh. reprezentativac u Fenerbahčeu

Reprezentativac Bosne i Hercegovine Rade Krunić pridružit će se Edinu Džeki u Fenerbahčeu, javljaju turski mediji.

Prema pisanjima medija u Turskoj, Fenerbahče je postigao dogovor s Krunićem koji želi napustiti redove Milana. Turski velikan je poslao ponudu za “Zmaja” na adresu Milana, te je sada na klubovima da se dogovore o obeštećenju.

Krunić s Milanom ima važeći ugovor do ljeta 2025., pa će Fenerbahče morati platiti obeštećenje.

On je u crveno-crnom dresu odigrao 125 utakmica i dao je tri pogotka.

Krunić je prije Milana igrao za Sutjesku, Donji Srem, Veronu, Borac iz Čačka i Empoli.

Za reprezentaciju Bosne i Hercegovine sakupio je 29 nastupa na kojima je postigao četiri gola.

