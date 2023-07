Asmir Begović ima novi klub!

Begović je nakon odlaska iz Evertona na kraju prošle sezone bio u pregovorima s novim članom engleske elite Lutonom, no taj posao je propao, javlja Fabrizio Romano.

Kako dodaje Romano, nekadašnji čuvar mreže Zmajeva će tako iduće sezone stajati na golu ekipe iz drugog razreda engleskog fudbala, QPR-a.

Excl: QPR are closing in on deal to sign Asmir Begović as new goalkeeper on a short term contract valid until next June ???? #QPR

Luton Town move won’t happen despite interest — QPR, on it. pic.twitter.com/7EBr4rX94P

