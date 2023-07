Njemački prvoligaš predstavio dres: Hrvate asocira na njiihov

Njemački prvoligaš Majnc (Mainz) predstavio je dres koji će igrači nositi u domaćim utakmicama u sljedećoj sezoni, a navijači tog kluba prisjetit će se dizajna u kakvom su nekada Mainzovi igrači igrali.

Ipak, pratitelje nogometa u Hrvatskoj on asocira na dresove hrvatske reprezentacije.

Kao i dresovi u kojima su nekada igrali Davor Šuker, Zvonimir Boban, Robert Prosinečki…, a danas Luka Modrić, Marcelo Brozović, Mateo Kovačić… i ovaj Mainzov kombinira kvadratiće crvene i bijele boje, pišu hrvatski meidji. Inače, premijera novih dresova prošla je vrlo uspješno za Majnc.

U prijateljskoj utakmici protiv niželigašaSG Gensingen/Grolsheima, Majnc je pobijedio 16:0.

Our new home shirt for 2023/24 ❤️????#Mainz05 pic.twitter.com/UH0eHKyJTp

— Mainz 05 English (@Mainz05en) July 7, 2023