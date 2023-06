Džeko odlazi iz Intera: Njegov agent već dogovorio pregovore s novim klubom

Inter je ponudio svom napadaču jednogodišnje produženje ugovora, ali sa znatno manjom plaćom od one koju ima sada, a to on nije htio prihvatiti. Kako nisu mogli postići dogovor, izgledno je da će doći do prekida saradnje.

Kao glavni potencijalni idući klub bosanskohercegovačkog napadača spominje se turski velikan Fenerbahče. Turci su navodno spremni ponuditi Džeki ugovor na dvije godine i plaću od 4,5 miliona eura plus bonuse, što je očigledno bolja ponuda od one koju trenutno ima na stolu od Intera.

O potencijalnom novom pojačanju turskog prvoligaša pisao je i turski novinar Enes Cevahirci koji tvrdi da je Džekin agent dogovorio sastanak sa čelnicima Fenerbahçea u Istanbulu, a u narednim danima bit će jasno hoće li napadač karijeru nastaviti u Turskoj, prenosi Net.hr.

Facebook komentari