Hasić: Klubovi imaju beneficije od Saveza, Željo je zbog pozajmice izašao iz inicijative 4R

Zašto je začarani krug priča o PL i sudijskim odlukama?

“Ja ne govorim u ime Veleža nego u svoje lično ime. Ova događanja sa sudijama, sudijskom organizacijom i Savezom su jedan kontinuitet koji traje otkada sam ja došao u FK Velež pa sve do danas, a to je sedam godina. Vjerovatno je to trajalo i prije, ali nisam bio toliko uključen. Po meni, na djelu je dirigovanje rasporeda fudbalskih klubova na tabeli dobrim dijelom od strane sudijske organizacije delegiranjem i suđenjem određenim klubovima na način koji se može vidjeti svaki dan.”

Kako pričati o ovome? Klubovi ne mogu pričati o tome jer mogu biti sankcionisani. Podsjetimo, Velež, Željezničar, Sarajevo, Tuzla City, Sloboda htjeli su krenuti u borbu za pravednije suđenje i bolje uslove svima, a to je brzo utihnulo, piše SCsport.

“Mi smo pokrenuli inicijativu 4R. Jedna od stvari o kojoj smo pričali je bilo suđenje. Klubovi zbog raznoraznih razloga, neko zbog licence, neko zbog donacije od Svaeza, pristaju na raznorazne stvari koje nisu ljudske i korektne već spadaju u sferu korupcije. Prvi klub koji je izašao zbog straha i pritiska da će se nešto desiti bila je Sloboda, pa potom Željezničar, onda je smijenjen predsjednik FK Sarajevo Damir Kasum, i na kraju smo ostali mi i Tuzla City i samim tim je inicijativa izgubila smisao. Ugasili su nas i time su sebi dali vjetar u jedra da mogu raditi šta hoće. Tu se ne radi samo u sudijskoj organizaciji već o sprezi najvišeg rukovodstva Saveza i sudijske organizacije i naravno klubova koji uživaju u tim blagodetima.”

Zanimljivo je da se od jutros samo Velež oglasio zbog jučerašnjih odluka na Grbavici. Šta nam to govori kad je samo jedan klub izdao saopštenje?

“To je bio razlog zašto sam ja sa grupom ljudi pokrenuo inicijativu. Htjeli smo se boriti za promjenu uslova koji važe u PL. Da ne kukamo kad smo mi oštećeni, a smijemo se kad je neko drugi oštećen. To nije dobar put generalno. Mi moramo uspostaviti sistem jednakih prava i odgovornosti za sve klubove. Sve dok neko može raditi šta hoće, sve dok Gigović sudi svaku drugu utakmicu Borca i sve dok to radi na način koji rade u našoj ligi nema sreće. Nekad će se riješiti, ali šteta koja je napravljena bit će nenadoknadiva.”

Klubovi šute i ne žele se boriti sa Savezom jer imaju beneficije.

“Imaju beneficije i prijetnje. Dobiju pozajmicu da malo prebrodite finansijski problem kao Željezničar pred stogodišnjicu i onda su oni izašli iz inicijative. Pristanete na to i postanete dio ekipe koja radi to što radi. Dok sam ja bio u Veležu mi smo se svim silama borili da se nama ne sudi na taj način. Ono na Grbavici sinoć je smiješna situacija. U finalu možemo sve očekivati, samo ne nešto pošteno. Nije fudbal samo fudbal u BiH, to je globalni sport. I želim da ovdje bude dobrog fudbala, da djeca imaju uslove za razvoj.”

