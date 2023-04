Top 10 najkomičnijih izjava u karijeri Zlatana Ibrahimovića

Zlatan Ibrahimović je, osim po svojim izvanrednim fudbalskim sposobnostima, poznat i po tome što baš i ne voli novinare, pa su intervjui i izjave sa press konferencija za Šveđaninom bh. korijena uvijek bile.. recimo posebne, prenosi N1.

Teško se sjetiti broja prilika u kojima je popularni Ibra pokušavao poniziti novinare, a iz nebrojenih susreta sa “sedmom silom”, dobili smo beskrajno simpatične bisere koji su nasmijali novinare, ali i fudbalske fanove.



U nastavku donosimo naših Top 10:

10. Jednom prilikom u press sali kolega novinar je Ibrahimoviću postavio pitanje o tome da li je tačno da na treninge dolazi u Porscheu.

“Apsolutno ne! … Na trening dolazim avionom, mnogo je brže”, rekao je Ibra.

9. Govoreći o svojim fudbalskim kvalitetima, Ibra nije mogao da se suzdrži.

“Ne mogu da se ne nasmijem kada pomislim koliko sam samo savršen”, rekao je Ibrahimović, nakon čega su svi prisutni prasnuli u smijeh.

8. Nakon što je Švedska ispala u baražu za odlazak na Svjetsko prvenstvo u Brazilu 2014. godine, Ibra je uputio snažnu poruku.

“Jedna stvar je sigurna. Svjetsko prvenstvo bez mene ne vrijedi ništa”, rekao je Ibrahimović.

7. I sam Ibra je često bio na meti kritika kada stvari sa klubom nisu išle dobro. Jednom je bio prisiljen odgovoriti na kritike Johna Carewa, koji je rekao da ono što Ibrahimović može uraditi sa loptom nema nikakvu svrhu u fudbalskoj igri. Zlatan nije ostao dužan.

“Ono što John Carew može uraditi sa loptom, ja mogu uraditi sa narandžom”, samouvjeren je bio Ibrahimović.

6. Kada je iz Milana preselio u Pariz i potpisao za PSG, Ibrahimović je neko vrijeme tražio novi dom, ali nije mogao da ga nađe. Upitan za situaciju vezano za traženje nekretnine, Ibra je odgovorio u svom stilu.

“Još uvijek tražimo stan. Ukoliko se desi da ne nađemo ništa, jednostavno ću kupiti hotel”, rekao je.

5. Ibrahimović je duelirao na terenu sa brojnim odbrambenim igračima u svojoj karijeri. Samo mali broj njih poštuje kao sebi ravne, a među njima nije Stephane Henchoz, bivši fudbaler Liverpoola.

“Prvo sam išao u lijevu stranu, a on me pratio. Onda sam krenuo desno, i tu me pratio. Zatim sam se vratio lijevo, a on je otišao po hot dog”, našalio se Ibrahimović.

4. Bez Zlatana trening obično ne može početi. Ali on je taj koji odlučuje kada.



“Imamo još osam minuta. Trening počinje kad ja kažem”, rekao je Zlatan.

3. Ibrahimović igra gdje god želi! Upitan koje pozicije može sve igrati i gdje mu je to najprirodnije Zlatan za sebe nije štedio riječi hvale.

“Mogu igrati svih 11 pozicija, jer dobar fudbaler može igrati bilo gdje na terenu”.



2. U kolikim je problemima klub kada je Zlatan povrijeđen? Velikim.

“Povrijeđen Zlatan je izuzetno ozbiljna stvar za bilo koji klub”, rekao je jednom prilikom.

1. Zlatan voli brze automobile, ima nekoliko Ferrarija, pa sljedeća izjava toliko i ne čudi.

“Kada dovodite Zlatana, to je kao da kupujete Ferrari. Ne postoji ništa bolje”.

Paul Pogba je prekinuo intervju Zlatana Ibrahimovića sa Thierryjem Henryjem, piše N1.

“Dođi, sjedi sa pravim igračima”, rekao je Zlatan Pogbi, a nakon toga dodao: “Sjedi na pod”..

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari