Navijači Real Madrida bijesni: Mbappé uvjeren da će napraviti transfer

Španjolci tvrde kako je Mbappé i dalje posve odlučan da ostvari svoj san te da zaigra za španjolski klub.

Hoće li postati igrač Real Madrida?

“Mbappé vidi da mu vrijeme u PSG-u prolazi i da je san o osvajanju Lige prvaka postao utopija. Htio je ovoga ljeta napustiti Pariz, ali Francuzi ga ne žele pustiti. Čini se da će morati čekati do ljeta 2024. Mbappé je uvjeren da će napustiti PSG i to je već najavio Realovim šefovima”, piše As.

Mbappé je prošlog proljeća potpisao novi ugovor s PSG-om, koji traje do ljeta 2025. godine. Postoji i opcija produženja na godinu dana pod uslovom da PSG osvoji Ligu prvaka, ali ove sezone francuski je prvak ispao od Bayerna u osmini finala. Izvori bliski Mbappéu govore da ga ništa ne može natjerati da ostane u Parizu.

Na kraju sezone je novi francuski kapetan zatražio sastanak s čelnicima PSG-a kako bi analizirali klupski projekt te kako bi im prenio želju da ode u Real Madrid. PSG mu neće otvoriti izlazna vrata. Smatraju Španjolci i dodaju kako će Mbappé zbog toga morati odigrati još jednu sezonu u Francuskoj.

Naljutio je Realove navijače

U Madridu su, ipak, i dalje uvrijeđeni Mbappéovim ponašanjem. Mbappé je 2022. dobio ovacije Santiago Bernabeua i činilo se kako će na kraju prošle sezone potpisati za Real, ali to se nije dogodilo, što je naljutilo Realove pristalice.

“Francuz će morati odraditi veliki posao popravljanja svog imidža kako bi ponovno osvojio srce Madriđana. Najteža stvar nije doći u Madrid, nego uspjeti osvojiti zahtjevne navijače. U ovom trenutku Mbappé tu ima jako puno posla”, piše As i dodaje kako navijači u ovom trenutku više žele Erlinga Haalanda iz Manchester Cityja nego Kyliana Mbappéa.

