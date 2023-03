Svi se pitaju kako Mbappe nije dobio crveni karton, četiri minute kasnije donio je pobjedu PSG-u

Carlos Soler je doveo Parižane u vodstvo u 37. minuti, ali samo šest minuta kasnije Franck Honorat je poravnao. I kada se činilo da će ostati 1:1, Messi je maestralnim pasom u 90. minuti proigrao Mbappea koji je zaobišao golmana i donio PSG-u vrijednu pobjedu.

❗❗❗ Official: Messi now has 300 club assist…Just look at this assist to Mbappe in a 2:1 win against Brest #Messi???? #MESSI AND MBAPPE pic.twitter.com/TxD461Cnlf

— Arthur mirlo (@Mquotes14) March 11, 2023