Skandal trese Barcelonu, uprava kluba Mesija nazvala kanalizacijskim pacovom

Katalonski list “Periodiko” objavio je jučer sadržaje “WhatsApp” poruka koje su kružile u grupama članova uprave Barcelone, a u kojima je žestoko vrijeđan Lionel Mesi (Messi).

– Najgore su ucjene i nepristojnost tog hormonskog patuljka prema svima nama koji radimo za klub kojem duguje život – pisao je član uprave Barce Gomez Ponti, piše Avaz.

Nije samo prozivan Mesi, nego se pominju i Đerard Pike (Gerad Pique), Serhio Buskets (Sergio Busqets), te Đoan Laporta (Julien). Vrijeđani su na skandalozan način, a sve se događalo u januaru 2021. godine kada je izašla informacija da igrači imaju problem s čelnicima kluba oko smanjenja plata usljed krize zbog pandemije koronavirusa.

Pored Bartomeua u grupi su bili i njegovi saradnici Oskar Grau, Gomez Ponti, Đordi Moć, Oriol Tomas, David Belver, Pančo Šroder i Havijer Sobrino.

