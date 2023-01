Ronaldov prvi saudijski dom: Raskošni apartman od 17 soba, košta 280.000 eura mjesečno

Portugalski napadač je preseljenjem u Saudijsku Arabiju prošle sedmice sebe učinio još bogatijim čovjekom, a živi u smještaju za kralja koji mu pruža najbolji pogled na glavni grad u najljepšem okruženju.

Bivša zvijezda Manchester Uniteda, koja je potpisala za uglavnom nepoznat klub Al-Nassr iz saudijske Pro lige ugovor vrijedan više od 450 miliona eura, boravi u jednoj od najviših zgrada u zemlji – Kingdom Toweru.

Smješten je u jedan od najboljih apartmana koje Rijad može ponuditi. Apartman ima 17 soba koje zauzimaju njegova porodica, prijatelji i zaštitari.

Jedan od najvećih nogometaša svih vremena jedva da mora mrdnuti prstom jer se sve njegove potrebe zadovoljavaju unutar raskošnog apartmana hotela Four Seasons gdje najveće sobe pokrivaju više od 900 metara.

Golemi apartman Kingdom Suite je rezervisan na mjesec dana i jedan je od najboljih u zgradi koja ima 99 spratova. Njegov apartman se proteže na dva sprata.

Cijena hotelskog apartmana nije ni navedena na web stranici hotela i mora se rezervisati privatno, kao i susjedni “Kraljevski apartman”.

Ali manji “predsjednički apartman” može se rezervisati online, a noćenje košta nevjerovatnih 3.700 eura.

Procjenjuje se da će hotelski račun za Ronalda i njegovu pratnju premašiti 280.000 eura kada se odjavi i nađe stalni dom za svoju partnericu Geroginu Rodrogiuez i njihovo petoro djece. prneosi klix

Inside Cristiano Ronaldo's first Saudi home! Superstar will rack up a £250,000 bill in just a month https://t.co/M1IoOntGfs

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) January 8, 2023