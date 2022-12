NEMILE SCENE NA MUNDIJALU, FRANCUZ NEPOMIČNO LEŽI A NOKAUTIRAO GA JE MBAPPE

Navijač je maltene pao u nesvijest i nije mu bilo dobro, pa mu je Mbappe prišao da vidi da li je sve u redu.

Nije djelovalo prijatno, Mbappe je prišao čovjeku koji je prevrtao očima, a svi okolo su se smijali.

Bili su uzbuđeni što je Mbappe došao do njih, ali pogođenom čovjeku sigurno nije bilo smiješno. prneosi “Hayat“.

Kylian Mbappe apologising to a fan, after hitting him with a ball in the warmup. 💙🇫🇷 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/8mDWkQC14U

— Adriano Del Monte (@adriandelmonte) December 14, 2022