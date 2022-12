Suarez u suzama nakon gola Južne Koreje: Srušio mu se čitav svijet!

Azijski tim je postigao više golova i zbog toga je u prednosti. Najveća zvijezda tima Luis Suarez u suzama je dočekao kraj utakmice. Kada je video da je Južna Koreja postigla gol za 2:1 protiv Portugala, tim rezultatom je i završen susret, pao je u očaj.

Oba gola za Urugvaj je postigao Giorgian de Arrascaeta, najprije u 26. minutu, a potom i u 32. prneosi “N1“.

Luis Suarez nije odigrao dobar turnir, budući da nije postigao nijedan gol, a ima samo jednu asistenciju.

Portugal je prošao dalje kao prvoplasirani tim grupe.

Luis Suarez was in tears after getting knocked out of the World Cup 🥺 pic.twitter.com/IebjB11a3R

— Eurosport (@eurosport) December 2, 2022