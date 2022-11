Nesvakidašnja proslava gola: Iranski napadač od sreće “davio” selektora Kveiroša

Fudbaleri Irana priredili su iznenađenje u drugom kolu grupne faze Svjetskog prvenstva pošto su savladali selekciju Velsa (2:0) i to golovima u sudijskoj nadoknadi susreta.

Strijelci za veliku pobjedu Irana bili su Rozbeh Česmi (Roozbeh Cheshmi) i Ramin Rezajan (Rezaeian), a u centar pažnje dospjela je snimka proslave drugog gola. Naime, napadač Irana Sardar Azmoun je od silne sreće počeo da “davi” svog selektora Karlosa Kveiroša (Carlos Queiroz).

That Iran player chocked his own coach during the celebrations 😭 pic.twitter.com/UuXh6CuXfx

— FCB One Touch (@FCB_OneTouch) November 25, 2022