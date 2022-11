Cristiano Ronaldo umirao od smijeha gledajući svoj crtež i Pepeovu reakciju

Klub s Old Trafforda pokrenuo je pravne korake koji bi za cilj trebali imati raskid ugovora s njim, nakon što je portugalski as u intervjuu s Piersom Morganom rekao da ne poštuje trenera momčadi Erika ten Haga, a onda i ocrnio klub. Ronaldo je između ostalog kazao kako nema više energije u Unitedu i kako se klub ne bori dovoljno. A za sve kriv odnos trenera pa i dijelova uprave kluba.

Kao da mu to ne smeta ili se praveći, Ronaldo se u Kataru dobro zabavlja ili ostavlja takav dojam.

Iako su kamere snimile ne baš srdačan pozdrav njega i saigrača iz Uniteda Brune Fernandesa u svlačionici Portugala te se fotografijama s treninga pokušalo ukazati na to da je Ronaldo na trenutke izoliran od ostatka tima, on nastavlja dokazivati da mu je u Kataru zabavno.

Pokazuje to i video koji se dijeli po društvenim mrežama. Na njemu je Cristiano Ronaldo pokušao nacrtati Pepea. Kada je saigraču kojeg je nacrtao pokazao svoj uradak, Ronaldo se počeo histerično smijati.

Taj smijeh komentira se kao isforsiran. Pepe je bio više zbunjen no što mu je to bilo smiješno. Puno mu je smješnije bilo kako je on nacrtao Ronalda.

Cristiano Ronaldo’s drawing of Pepe 🤣pic.twitter.com/M2HX2SSBnC — SPORTbible (@sportbible) November 21, 2022

