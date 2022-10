Objavljene cifre koje Kylian Mbappe dobija od PSG-a!

Sada je Le Parisien otkrio koliko je Mbappe dobio novca za ostanak u francuskom prvaku. Plata mu je čak 72 miliona eura godišnje, a dobio je i 180 miliona eura za potpis ugovora. Još će dobiti bonus za vjernost za svaku godinu u klubu – 70 miliona eura nakon prve sezone, 80 nakon druge i 90 miliona eura ako ostane i treću godinu u PSG-u, prenosi SCsport.

Last May, to convince Kylian Mbappé to extend, PSG stopped at nothing, and offered its star the biggest contract ever signed by an athlete in the world.

Total amount of €630million gross over 3 years.

