Shakira nakon raskida s Piqueom: Žrtvovala sam sve kako bi on bio nogometaš, san se raspao

Shakira i Pique objavili su početkom ljeta da se razvode, što je odluka koja je stigla nakon što je pjevačica doznala za nevjeru svoga partnera.

Pique trenutno ima i novu djevojku s kojom se već pojavljuje u javnosti, a pjevačica je po prvi put otvorila dušu i otkrila kako šta ovo predstavlja za nju.

“Teško mi je govoriti o ovome. Ponekad mislim da je sve ovo ružan san iz kojeg ću se probuditi. Ali, stvarno je. Ono što je također stvarno da se nešto tako sveto i posebno, što sam mislila da je odnos koji imam sa ocem svoje djece, pretvorilo u nešto vulgarno i jeftino, zbog medija. Ovo su vjerovatno najmračniji trenuci u mom životu”, započela je Shakira za Elle.

Dodala je kako se sve odigralo dok je njen otac bio na intenzivnoj njezi te da i dalje pokušava žonglirati između svog bola i nastojanja da zaštiti djecu.

“Naša razdvojenost nije kao obična razdvojenost. Teško je ne samo meni, nego i mojoj djeci. Tu su paparazzi koji kampiraju ispred moje kuće 24 sata dnevno, i ne postoji mjesto gdje se mogu sakriti od njih sa svojom djecom. Ne možemo prošetati parkom kao obična porodica ili otići na sladoled, raditi bilo šta, a da nas ne prate. Pokušala sam ih zaštititi, jer to mi je glavna misija u životu. Ali onda čuju stvari u školi od svojih prijatelja ili naiđu na neke neugodnosti na internetu, i to ih jednostavno pogodi”, prepričala je Shakira.

“Za žene poput mene koje sanjaju da imaju porodicu, vidjeti da se taj san raspao na komadiće, vjerojatno je jedna od najbolnijih stvari kroz koje možete proći. Ali, mislim da smo mi žene otporne. Nama je suđeno njegovati i brinuti se za one koji ovise o nama. Tako opstajem, podsjećajući se da moram biti primjer svojoj djeci. To je moja najveća snaga”, rekla je.

Shakira je istakla kako su ona i Gerard, bez obzira na njihov odnos, roditelji te da će nastojati pružiti najbolju budućnost svojim sinovima.

“Mogu samo reći da sam sve što sam imala uložila u ovu vezu i svoju porodicu. Prije nego što su djeca krenula u školu, vodila sam nomadski život. Oduvijek sam živjela kao umjetnik, putujući bez prestanka, odlazeći na različite dijelove svijeta, na turneje, nastupajući, promovirajući se… No, krajem 2014. znala sam da sve moram staviti u drugi plan i svoju karijeru ubaciti u drugu brzinu. Znala sam da se moram skrasiti, pustiti korijenje u Barceloni i biti tu za Milana i Gerarda, a kasnije i za Sashu”, rekla je Shakira.

Kako je istakla, neko se morao žrtvovati, a to je bila ona.

“Gerard je želio je igrati nogomet i osvajati naslove, a ja sam ga morala podržati. Jedno od nas dvoje moralo se žrtvovati, zar ne? Ili bi on raskinuo ugovor s Barcelonom i preselio se sa mnom u SAD, gdje je moja karijera, ili bih to učinila ja. Jedno od nas dvoje moralo je učiniti tu žrtvu, i to sam bila ja. Svoju karijeru stavila sam u drugi plan, došla u Španiju i podržala ga kako bi mogao postati nogometaš”, rekla je pjevačica.

Spomenula je da je to bila “žrtva ljubavi”.

“Zahvaljujući tome moja su djeca mogla imati ovakvu mamu, a ja s njima imam nevjerojatnu vezu koja je neraskidiva i koja nas održava. To je sve”, zaključila je Shakira. prneosi “Klix“.

Facebook komentari