Neymar se našao u centru skandala, nevjerovatno zbog čega su ga napali: “Sad je službeno, nogomet je mrtav”

Parižani su bili uvjerljivi favoriti, a na kraju su tako i završili susret, iako nije počelo bajno. Domaćin je poveo u 24. minuti kada je Tjaronn Chery prevario Gianluigija Donnarummu. Ipak, do kraja susreta su se u strijelce upisali Lionel Messi, Kylian Mbappé i Neymar.

Bio je to prvi put da su se sva trojica upisali u strijelce na jednoj utakmici Lige prvaka, a najviše prašine podigao je pogodak brazilskog velemajstora Neymara. Naime, Brazilac je nakon pogotka proslavio tako da je stavio ruke na sljepoočnice i isplazio jezik. Za to ga je sudija nagradio žutim kartonom, na šta su žestoko reagirali igrači PSG-a.

Neymar svoje pogotke slavi na sve načine, tako da je pomalo nevjerovatno da je dobio žuti karton za ovakvo slavlje, piše Raport.

Nije im jasno

I sami nogometaš se oglasio nakon susreta te nije bio nimalo zadovoljan sudijskom odlukom.

Mbappé, Messi and Neymar all score in the same Champions League match for the first time 🤝 pic.twitter.com/E7Txo0p91I

— B/R Football (@brfootball) September 14, 2022