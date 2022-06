Real Madrid “pliva” u lovi: Perez sa 400 miliona i duplo većim budžetom za plate stvara zastrašujuću ekipu

Iako je i dosad bio dominantan, iduće sezone mogao bi biti zastrašujući, piše Goal.

Isti medij navodi kako će Carlo Ancelotti ovog ljeta raspolagati s čak 350 miliona eura budžeta za ulazne transfere. Ono što će biti posebno privlačno igračima koje kraljevski klub želi je činjenica da će imati gotovo duplo veći budžet za plate nego prošlih nekoliko sezona.

Već su zacementirane tri glavne mete na tržištu, a radi se o igračima koji bi dugoročno trebali zamijeniti Casemira, Karima Benzemu i jedno od krila. Uz to, navodi se i nekoliko odlazaka starih i isluženih igrača.

Real pliva u lovi

Goal iznosi i tačne stavke prema kojima će Real imati veći budžet. Jedna od njih odnosi se na činjenicu da će na ljeto prestati vrijediti mjere vezane uz koronavirus prema kojima su se klubovi i igrači dogovorili da će srezati plaće. Veliki plus bilo je i osvajanje Lige prvaka što je klubu donijelo 130 miliona eura.

Odlazak trojice igrača koji predstavljaju “mrtvi kapital” jer nisu igrali – Isca, Marcela i Garetha Balea – oslobodit će ogroman prostor u budžetu za plaće, oko 110 miliona eura. Ukupno bi Real trebao imati budžet za plate od 740 miliona eura, što je duplo više u odnosu na prošlu sezonu.

Dijelu igrača povisit će se ugovor. To se prije svega odnosi na Viniciusa Juniora i Edera Militaoa. Naravno, u obzir treba uzeti i Antonija Rudigera koji će u Madridu postati najplaćeniji branič svijeta.

Klub očekuje da će prodati nekoliko igrača. Jesus Vallejo, Marcos Asensio, Dani Ceballos, Luka Jović i Mariano prvi su u redu za odlazak. Real se nada njihovim prodajama doći do ukupnog budžeta za kupovinu od oko 400 miliona eura.

Tri glavne mete na tržištu

Nakon što je propao dolazak PSG-ovog Kyliana Mbappea, prvak Evrope se okrenuo drugim opcijama. Glavne mete su, prema više izvora, Bayernov Serge Gnabry, Monacov Aurelien Tchouameni i Benficin Darwin Nunez.

Francuski Foot Mercato piše da su Monaco i Real blizu dogovora, ali da će Real na kraju s bonusima za veznjaka platiti 100 miliona eura. Tchouameni će tako postati treći najskuplji transfer u historiji Reala, nakon Hazarda i Balea.

U Bayern će vjerovatno preći Sadio Mane, što bi Gnabryja moglo učiniti puno jeftinijim igračem od njegove nominalne vrijednosti. Španski izvori pišu da bi ga Bayern bio spreman pustiti za 30-ak miliona eura jer ne želi nabijati velike troškove u platama.

