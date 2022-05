Veliki sukob navijača Fejnorda i Rome u Tirani, povrijeđeni i policajci

U Tirani se večeras igra finale Konferencijske lige u kojem se sastaju Fejnord i Roma. I jedni i drugi imat će podršku svojih navijača u Albaniji.

Veliki broj pristalica Fejnorda i Rome stigli su u Tiranu, međutim, albanska policija je imala pune ruke posla dan uoči utakmice. Sinoć je došlo do sukoba navijačkih grupa.

🚨 Rioting in #Tirana #Albania with AS #Roma and #Feyenoord Rotterdam supporters the night before the #EuropaConferenceLeague Final, Italian and Dutch hooligans have been arrested Rioting still ongoing. pic.twitter.com/P3jdnPLzHg

