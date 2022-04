Treneru Bayerna prijetili smrću: “Kritike su jedno, ali ovo nije normalno”

“Znam da ću uvijek biti kritiziran sa svih strana, to je normalno i mogu se nositi s tim. Ali s 450 prijetnji smrću na Instagramu, to nije normalno”, rekao je trener Bayerna uoči prvenstvene utakmice u Bielefeldu protiv Arminije koja se igra u nedjelju.

“Ako me ljudi žele ubiti, to je jedno, ali napadaju moju majku koju nogomet uopće ne zanima. Ne mogu to razumjeti. Čim ugase televizor, ljudi zaborave svu pristojnost. I misle da su u pravu, to je najgore”, požalio se Nagelsmann, prenosi HRT.

Julian Nagelsmann drugi je član Bayernovog vrha kojemu su ove sedmice prijetili nakon iznenadnog ispadanja u četvrtfinalu Lige prvaka u utorak protiv Villarreala, kluba s puno nižim proračunom od njemačkog diva.

Supruga i sin sportskog direktora Hasana Salihamidžića također su u srijedu i četvrtak rekli da su bili meta prijetnji, pokazujući “screenshotove” poruka primljenih na Instagramu.

