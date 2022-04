ĆIRO BLAŽEVIĆ O ZDRAVSTVENOM STANJU: U TEŠKOJ SAM SITUACIJI, ALI KOD NAS SU NAJBOLJI LJEKARI NA SVIJETU

Blažević je prethodno za Jutarnji list kazao kako bi pristao na rizik da umre u Travniku i da ga tamo sahrane, poručivši da ovaj grad ostaje njegov ostaje temelj, ali da sve najvažnije duguje Zagrebu.

Kako su ove izjave mnoge ponukale da pomisle kako će se vratiti u rodni grad zbog snimanja biografskog filma, Ćiro je to demantovao govoreći za RTL.

Gdje ću ići u Travnik u ovakvom stanju? Vi novinari često napišete nešto što nema veze. Ovo je izravno i ovo je mjerodavno. Ne mogu ići u Travnik, ako je Bog htio da se oporavim i da to prestane otišao bih vrlo rado – ispričao je.

Pojasnio je da ga zove “jedna vrlo draga osoba” koja bi htjela snimiti film o njegovom djetinjstvu, ali je naglasio da je to nemoguće.

Blažević već neko vrijeme vodi bitku s karcinomom, a nedavno je otkrio da mu se stanje pogoršalo što je ponovio i u posljednjem intervjuu.

Rak se prošetao do kosti tako da sam u jednoj vrlo teškoj situaciji, ali ću vam se pohvaliti kako me sve najveće klinike zovu da bi me tretirali, a ja odgovorno tvrdim da su najbolji ljekari na svijetu ovdje kod nas – rekao je Ćiro.

Govoreći o tome ko se brine o njemu, kazao je kako sam sve radi i da je sretan što je još uvijek na nogama.

Supruga nije u dobrom stanju, pala je i slomila kuk. Ali nikada se ona o meni nije brinula, uvijek sam se ja brinuo o njoj. Imam svog sina, kada mi stvarno nešto zapne da ne mogu – on je tu – dodao je.

Blažević se, međutim, ne predaje te se nada da će rak, koji mu je prvobitno dijagnosticiran prije 17 godina, pobijediti u skorašnje vrijeme. Otkrio je kako u ponedjeljak treba dobiti nove nalaze i da će tad znati detalje svojeg zdravstvenog stanja. prneosi “Hayat“.

Facebook komentari