Džeko: Pomogao sam Salahu da postane ono što je danas

Kapiten Bosne i Hercegovine i golgeter Intera, Edin Džeko, razgovarao je preko aplikacije “Zoom” s Micahom Ričardsom (Richards) s kojim je dijelio svlačionicu u vrijeme dok je igrao za Mančester siti, prenijeli su engleski mediji.

Njih dvojica su pričali uglavnom o zajedničkim slavnim vremenima u dresu “Građana”, a Džeko se osvrnuo na 2012. i utakmicu protiv Kvin Park Rendžersa, kada su u samom finišu stigli do titule, pobjedom 3:2.

– Sprint koji sam napravio kada je Serhio Agero (Sergio Aguero) zabio bila je vjerojatno najveća brzina koju sam postigao u životu! Prvi sam stigao do njega. Prije utakmice sam mislio: “Igramo kući za naslov nakon 44 godine. Nema šanse da ne pobijedimo”. Kada je Pablo Zabaleta pogodio za 1:0, mislio sam da će biti lako. Da ćemo dobiti 3:0! Ali, u fudbalu ništa nije lako. Kad sam zabio za 2:2, poludio sam: “Hajmo dečki! Idemo!” Ali znaš šta? Ako pokušate učiniti, ono što smo mi učinili, na PlayStationu, ne biste imali vremena zabiti dva gola u dvije minute. Ludilo, prisjetio se Džeko, piše Avaz.

Liverpul favorit

Osvrnuo se Džeko i na prelazak iz Rome u Inter.

– Prošlog ljeta nisam očekivao da ću otići nakon dolaska Žozea Murinja (Jose Mourinho). Razgovarao sam s njim kad je stigao i znao je da imam još godinu ugovora. Bila mi je čast što je tako veliki menadžer došao u klub. Rekao sam mu: “Tu sam i dat ću sve za tebe i za klub. Ali, budući da je ovo posljednja godina mog ugovora, ako se nešto pojavi, možemo li to razmotriti?” U roku od nekoliko dana stigao je Tami Abraham (Tammy Abraham) iz Čelzija i Inter je došao po mene, kaže Džeko, te dodaje:

– Radimo sjajno. Nadamo se da možemo nastaviti na ovaj način. Osvojili smo Superkup nakon 10 godina. Stigli smo do osmine finala Lige prvaka prvi put nakon 10 godina. I dalje smo prvi u prvenstvu i želimo tu ostati.

Ričards je pitao Edina za komentar žrijeba osmine finala Lige prvaka gdje Inter igra sa Liverpulom.

– Koji? Ovo protiv Liverpula ili onaj što smo mislili da igramo protiv Ajaksa? Gledajte, bilo je čudno. Nikad se prije nije dogodilo. Ali to je Liga prvaka, najbolje takmičenje na svijetu. Liverpul je favorit, ali ne možete 100 posto reći da će jedna ekipa pobijediti drugu. Imamo odličnu ekipu i rekao bih da će biti mnogo golova. Nismo tipična italijanska ekipa koja se brani. Ali, u ovakvim utakmicama morate se dobro braniti, ističe Džeko.

Protiv Salaha

Podsjetio je Ričards Džeku da će u duelu protiv Liverpula Edin igrati protiv bivšeg saigrača iz Rome, Mohameda Salaha.

– Prije utakmice ću razgovarati s njim i Alisonom (Alison). Na neki način sam pomogao Salahu da postane fudbaler kakav jeste. Sjajan je dečko koji zaslužuje sve što je dobio. Tako je i s Alisonom. Bili smo zajedno dvije godine i u drugoj sezoni smo došli do polufinala Lige prvaka kada nas je Liverpul pobijedio. Da biste osvojili velike trofeje, trebate igrače poput njih. Napravili su pravi izbor odlaskom tamo, čak i ako u to vrijeme Liverpul nije osvajao trofeje, zaključio je Džeko.

Micah Richards and Edin Dzeko relive Man City’s title win in 2012, talk Inter Milan’s clash with Liverpool and helping Mo Salah thrive | @MicahRichards https://t.co/r4zQxWZXYd

— MailOnline Sport (@MailSport) February 11, 2022