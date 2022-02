Eriksen će uskoro debitovati u dresu novog kluba: Neću promijeniti način igranja

Milione ljubitelja fudbala obradovala je vijest o povratku Danca Kristijana Eriksena (Christian Eriksen) profesionalnom fudbalu, što je doživio infarkt na utakmici Evropskog prvenstva, te se dugo oporavljao nakon toga, piše Avaz.

Eriksen je preživio zahvaljujući broj intervenciji ljekara koji su se našli na terenu, te se rado i treninzima dovoljno dobro da može ponovo izaći na teren.

Veznjak je u zimskog prijelaznom roku potpisao ugovor s Brentfordom, te ćemo ga gledati ponovo u Premijeršipu, gdje se i proslavio u dresu Totenhema.

Iako je morao napustiti Inter, zbog pravila i zabrane igranja u Italiji za igrače sa Eriksenovom dijagnozom, te dogovorio šestomjesečnu saradnju s novim klubom, Eriksen kaže kako je presretan zbog oporavka, te da je da je u boljoj formi nego prije incidenta i da se ne boji izazova koji dolaze.

– Neću promijeniti način igranja. Imao sam vremena biti disciplinovan zadnjih šest mjeseci za dodatni trening, tako da sam sada možda i u boljoj kondiciji nego prije, samo bez fudbala. Ne vidim razlog zašto se ne bih mogao vratiti na prijašnji nivo, poručio je Eriksen, a prenose engleski mediji.

Christian Eriksen: “I hope it won’t be long before I can help Brentford – if there was any anxiety, I wouldn’t go back. I’m trusting the doctors, I’m trusting my heart, I’m trusting my ICD”. 🇩🇰 #Eriksen @Dan_KP

“I’m here to play in Premier League again – I feel good!”. pic.twitter.com/EL55FuP08p

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 11, 2022