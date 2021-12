Oro Ibrišimović postao novi predsjednik FK Željezničar

On će, sukladno statutu, ovu funkciju obavljati maksimalno šest mjeseci.

Kako saznajemo, Ibrišimović će v.d. predsjednika Plavih biti samo do skupštine kluba kada će se ili on potvrditi ili izabrati novi čelnik kluba. Tada se očekuje i dopuna Upravnog odbora.

Ibrišimović je dio upravljačke strukture regionalne kompanije koja se bavi distribucijom IT opreme i zastupnik je velikih svjetskih brandova. U proteklih šest mjeseci, obavljao je funkciju člana Upravnog odbora kluba.

Ibrišimović je u upravi Plavih od augusta 2021. godine, a inače je direktor zastupništva Canona u kompaniji Avtera BH.

Oro je i sin jednog od najvećih bosanskohercegovačkih književnika Nedžada Ibrišimovića.

“FK Željezničar krenuo je u proces organizacione i finansijske stabilizacije. Zajedničkim snagama svih organa kluba i naših navijača, krenuli smo u dobrom pravcu. Ipak, mnogo posla je još pred nama. Znamo gdje želimo doći i siguran sam da su bolji dani pred našim klubom”, istakao je Oro Ibrišimović.

Podsjetimo, bivši predsjednik Nazif Hasanbegović te članovi Upravnog odbora Kerim Karavdić i Mustafa Nurko, koji je ujedno obavljao i funkciju v.d. direktora kluba, podnijeli su nedavno ostavke na svoje funkcije. prenosi “Klix“.

