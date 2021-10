Legenda Uniteda: Možda će navijači reći da sam jadan i ljutiti se, ali ovo nije dobro

Marcus Rashford smanjio je na 1:2, Harry Maguire je izjednačio rezultat, a zatim je u završnici utakmice Cristiano Ronaldo opet donio pobjedu svom klubu u Ligi prvaka.

“Može li se ovako igrati protiv boljih ekipa? Ne. Za neutralnog gledaoca to je bila sjajna utakmica, puna uzbuđenja i golova, ali realan sam u pogledu onoga što slijedi. Očekujem više od ove ekipe. Igrali su protiv pristojne ekipe koja je došla bez petorice igrača, ne i svjetske klase. Prvo poluvrijeme me je jako zabrinulo. Možda će neko reći da sam jadan, vjerovatno će se i navijači Manchester Uniteda naljutiti na mene, ali gledao sam tu utakmicu razmišljajući o Liverpoolu u nedjelju. Ako budemo tako igrali bit će tri ili četiri – nula i više nema povratka. Jürgen Klopp je kod kuće trljao ruke gledajući to naše prvo poluvrijeme”, rekao je Paul Scholes, nekadašnji veznjak Uniteda, prenosi Index.hr.

“Ole Gunnar Solskjaer rekao je prije utakmice da će igrati u formaciji 4-2-4 i upravo se to dogodilo. Ako budemo tako igrali, uništit će nas bolje ekipe. Nije bilo sredine terena, Fred i McTominay nisu znali gdje da idu i što da rade. Ako se to dogodi u derbiju, zamislite kako bi Kevin De Bruyne iskoristio taj prostor. Atalanta je imala previše posjeda i mogla se dogoditi katastrofa.”

Ovom pobjedom United je preuzeo vrh grupe F.

Facebook komentari