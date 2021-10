Juniori BiH u prijateljskom meču “razbili” Srbiju u gostima

Zmajići su na početku utakmice bilo dosta bolji i opasniji, a izabranici Ivice Barbarića došli su u prednost u 32. minuti kada je pogodio Filip Čuić, član splitskog Hajduka.

Nije se igralo u visokom ritmu, a do kraja poluvremena naš tim imao je još nekih prilika, dok je i Srbija uspjela zaprijetiti, no rezultat se nije mijenjao do odmora.

U drugom dijelu brzo su riješene sve dileme. Prvo je Aleksandar Kahvić, napadač Crvene zvezde, udvostručio prednost, a zatim je Čuić drugi put pogodio i lijepim golom zatresao mrežu za 0:3.

Ove dvije selekcije će u nedjelju od 13.00 u Bačkoj Topoli odigrati još jednu utakmicu, prenosi SCsport.

