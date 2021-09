Lewandowskom uručena zlatna kopačka za prošlu sezonu

Napadač minhenskog Bayerna i poljske reprezentacije briljira već godinama, a prošle smo sezone vidjeli i kako ruši novi rekord. Riječ je o rekordu kojeg je držao Gerd Müller koji je postigao 40 golova u jednoj sezoni Bundeslige. Lewandowski je bio uspješniji za jedan gol te je upravo ta brojka od 41 bila i više nego dovoljna za osvojiti Zlatnu kopačku za sezonu 2020./2021.

Iza sebe ostavio Messija i Ronalda

Naravno, kada je riječ o većini prestižnih nagrada u svijetu nogometa, gotovo je neizbježno da će se spomenuti imena Lionela Messija i Cristiana Ronalda. Upravo su njih dvojica zauzela drugo i treće mjesto u ovoj utrci za najboljeg strijelca europskih nogometnih liga. Messi je bio drugoplasirani s 30 postignutih golova u španjolskoj Primeri za Barcelonu, a samo jedan gol manje postigao je njegov veliki sportski rival Ronaldo za Juventus u talijanskoj Serie A. To definitivno ovo postignuće Lewandowskog čini još većim jer ne viđamo često situacije u kojima je netko uspješniji od ova dva igrača.

Prošle sezone mu je nedostajao jedan gol

I prošle sezone Lewandowski je bio jedan od glavnih konkurenata za osvajanje ove nagrade. Tada je zabio 34 pogotka, dok je talijanski napadač i igrač Lazija, Ciro Immobile, zabio jedan gol više. Taj je podvig Immobilea ujedno i prekinuo apsolutnu dominaciju Messija i Ronalda u osvajanjima Zlatne kopačke jer su Argentinac i Portugalac tu nagradu prethodno uzimali kombinirano čak devet od deset sezona. U sezoni 2015./2016., Luis Suarez je uspio zabiti najviše golova u Europi.

Novi rekord bit će postavljen

Kao što smo rekli, Robert Lewandowski je u Bayernu postavio brojne rekorde, a osim spomenutog u kojem je prestigao legendarnog Gerda Müllera po broju golova u jednoj sezoni Bundeslige, svi se dobro sjećamo, primjerice, utakmice zbog koje je završio i u Guinnessovoj knjizi rekorda kada je protiv Wolfsburga zabio čak pet golova u samo devet minuta. Uz nekoliko manjih rekorda koje je oborio uz navedene, trenutno je već osigurao novi. Naime, Poljak je zabio barem jedan gol u zadnjih 19 uzastopnih natjecateljskih utakmica za Bayern, a to je već sada rekord. Pitanje koje je preostalo je samo kada će konačno doći utakmica da se Lewandowski ne upiše u listu strijelaca i na kojoj će brojci stati taj njegov nevjerojatni niz.

Favorit za obranu Zlatne kopačke

Iako je nova sezona praktički tek počela, Robert Lewandowski je po procjenama kladionica već sada dosta veliki favorit za obranu ove prestižne titule. On je nakon pet odigranih susreta u Bundesligi zabio sedam golova, isto kao i jedan od njegovih najvećih konkurenata Erling Haaland. Mnogi će reći kako je obrana naslova osvajača Zlatne kopačke za Lewandowskog jedna od najsigurnijih oklada danas te kako je jedino potrebno provjeriti nezavisne recenzije sportskih kladionica kako bi došli do zaključka gdje je najisplativije odigrati tu okladu. Ne preostaje nam ništa drugo no pratiti učinak ovog napadača u tekućoj sezoni i vidjeti hoće li zaista uspjeti doći do Zlatne kopačke dvije godine zaredom ili će mu netko pomrsiti planove.

