Krunić zadovoljan pojačanjem: S njim ćemo biti opasniji po golmane, biće još novih igrača

Riječ je o Dejanu Maksimoviću, koji je potpisao jednogodišnji ugovor sa Leotarom, a trener kluba iz Trebinja Branislav Krunić, nije krio zadovoljstvo angažmanom provjerenog premijerligaškog fudbalera, što je potvrdio u razgovoru za Glas Srpske.

“Svakako da sam zadovoljan što je Maksimović došao i mislim da je upravo on to što je potrebno Leotaru. Siguran sam da će poboljšati našu igru prema naprijed. U pitanju je igrač koji se može kvalitetno snaći i na poziciji ofanzivnog veznog, ali i uz lijevu aut liniju. Vjerujem da ćemo sa njim u ekipi biti mnogo opasniji za protivničke golmane što nam je u dosadašnjem dijelu sezone bio veliki problem. Uostalom, samo je Široki Brijeg neefikasniji od nas i to je nešto na šta ne možemo da budemo ponosni. I, još da dodam, dolazak Maksimovića vjerovatno neće biti naše posljednje pojačanje u prvom dijelu sezone”, kazao je Krunić za Glas Srpske.

Dodao je i kako vjeruje da će Maksimović biti u kombinaciji za susret protiv Leotara, a da li će i koliko igrati, ostaje da se vidi.

“Vjerujem da će biti u kombinaciji za ovaj meč, a da li će i koliko igrati, vidjećemo. Gostovanje na Koševu je jedna od najlakših utakmica za nas, jer nemamo šta da izgubimo. Odigraćemo meč bez pritiska, pokazali smo već da možemo i protiv onih najjačih. Uz malo sportske sreće koja u posljednje vrijeme nije bila uz nas nadam se dobroj partiji i pozitivnom rezultatu”, dodao je Krunić.

