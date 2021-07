Modrić se oglasio prvi put nakon eliminacije Hrvatske sa EP: “Ponosan na ovu momčad”

“Ponosan na ovu zemlju. Ponosan na ovu momčad. Hvala svim navijačima na potpori. Iznad svih Hrvatska”, napisao je Modrić uz tri fotografije s utakmice osmine finala protiv Španjolske, piše “SCsport“.

Zlatko Dalić, selektor hrvatske reprezentacije, komentirao je sinoć budućnost kapitena u dresu Vatrenih.

“Luka će sam odlučiti, to je na njemu. Razgovarat ćemo. Bila bi velika šteta da ode, on može dati još puno, barem do Katara, no odluka je na njemu, da sam odluči što i kako dalje. Razgovarat ću i s ostalim igračima, moramo obaviti razgovore, moramo neke stvari promijeniti”, rekao je Dalić.

Modrić ima 35 godina, prvi nastup za reprezentaciju upisao je 1. marta 2006. godine, a rekorder je po broju nastupa sa 142. U dresu Hrvatske postigao je 18 golova.

