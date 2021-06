Gojak potražio alibije za neuspjeh u Torinu: U Dinamu oživljava karijeru

Torino ga je doveo zadnjeg dana prijelaznog roka, zbog raznih zavrzlama bila je to na kraju posudba s pravom otkupa, a ne čisti transfer. No, sve je izgledalo sigurno, dok Torino nije počeo tonuti u prvenstvu, boriti se za ostanak, mijenjali su se treneri, a promijenio se i Gojakov status. Nije dobio broj utakmica i minuta koji su bili uvjet za otkup i vratio se u Dinamo. Pričalo se i provlačilo i kroz talijanske medije da je Torino ima financijskih problema pa je, eto, sve skupa, završilo ovako – prvi Gojakov pokušaj odlaska iz Maksimira nije uspio.

Ali, ne vidi se na njemu tuga ili ljutnja, na pripremama u Sloveniji radi bez popusta, svjestan da ga čeka nova borba za poziciju.

– Pripreme kao pripreme. Već sam ih puno prošao u Dinamu, puno je tu istih lica, pogotovo od ovih službi koje su uz ekipu, doktora, fizioterapeuta… Mijenjaju se samo treneri i igrači. Mislim da Stojanović i ja imamo najviše priprema od svih igrača koji su trenutno u Sloveniji, kaže Gojak.

U ovih desetak dana stigao je upoznati i “skenirati” i one koje otprije nije znao.

– Čim su u Dinamu, znači da vrijede, da imaju kvalitet i da su motivisani da ovdje i ostanu nakon priprema. Dinamo je uvijek magnet za najbolje igrače u Hrvatskoj i regiji i jasno je da su ovdje s nama najbolji. Ima nas puno, neki će vjerovatno i otići prije početka sezone, ali ako su ovdje, onda su dobri. I to pokazuju na svakom treningu.

Dobro, što se točno dogodilo u Torinu, zašto nije dobio pravu šansu i zašto nije ostao u Italiji?

– Ne bih previše ulazio u razloge, ali činjenica jest da se Torino našao u turbulentnoj sezoni u kojoj smo plesali po rubu cijelo vrijeme i borili se za ostanak. U takvoj atmosferi ne možeš graditi neku priču zbog koje sam doveden u Torino. Mene je htio i doveo trener Giampaolo, koji je otišao tri mjeseca nakon mog dolaska. Došao je Davide Nicola, koji je otišao s krajem sezone, sada je tu Ivan Jurić. Tri različita trenera, razmišljanja, vizije.

Je li stigao pričati s Ivanom Jurićem, što mu je on rekao, je l’ možda bilo šanse da ipak ostane tamo?

– Ivan Jurić bio je upoznat s mojom situacijom i sigurno da je i njegovo mišljenje utjecalo na razvoj situacije.

Kako je podnio tu činjenicu da se morao vratiti u Dinamo, smatra li tu epizodu osobnim neuspjehom ili će mu to dati i dodatan motiv da sad u starom jatu ponovno zapne?

– Ne smatram to neuspjehom, već isključivo iskustvom koje mi može samo pomoći u karijeri. Puno se tu stvari dogodilo u kojima ja nisam učestvovao, ali su imale efekt na mene. Za Dinamo mi ne treba dodatni motiv jer je to moj klub i uvijek je motivacija nositi dres s ovim grbom.

Je li tačno da je Torino imao i financijskih problema?

– Korona je utjecala na sve nas koji smo iz nogometa, pogotovo klubove iz velikih liga. Nije bilo prihoda od gledalaca, sponzora, marketinga, te je normalno da su se neki našli u problemima. Ne znam je li i Torino bio među njima, ali svakako da klubu nije bilo lako.

Ispada da nije vani “med i mlijeko”, da je Dinamo po nekim stvarima čak i ispred klubova iz tih najjačih liga?

– Dinamo je posebna priča. Prema organizaciji, radu s mlađima i svemu ostalom, osim stadiona, Dinamo bi bio u gornjem domu Serie A. Odmah to potpisujem!

U redu, kakve su sad Gojakove ambicije u Dinamu?

– Uvijek su velike kad je Dinamo u pitanju. Borba za trofeje, Liga prvaka…

Je li konkurencija sad veća ili manja nego je bila prije no što je otišao?

– Pa tu nas je tridesetak, a još nedostaju igrači koji su na Euru. Što mislite – je l’ veća ili manja? A svi mi mislimo da imamo kvalitet za Dinamo. Ja volim konkurenciju. Da je nemam, ne bih mogao davati sve od sebe.

Uprkose tome što se u Italiji nije naigrao, je li ipak tamo nogometno napredovao?

– Sigurno jesam, na nekom taktičkom planu, s obzirom na to da su Talijani veliki pobornici taktičkih finesa. Upoznao sam novi nivo profesionalizma i to je epizoda koja će me oplemeniti.

Dakle, klupski ciljevi i ove su godine najviši. Šta možemo očekivati od Dinama?

– Dinamo će uvijek biti Dinamo, ali veseli me što se ostali dižu. Od Osijeka s Bjelicom, potom Hajduka koji je zadržao Livaju, Rijeke… Uvijek sam govorio da ako Dinamo ima što više jačih utakmica u HNL-u, to nam je onda lakše igrati Evropu, objavile su Sportske novosti.

