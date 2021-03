Ivaylo Petev: “Poveli smo, a onda im kao mala djeca pružili šansu da preokrenu, nakon toga pokazali karakter”

Petev je prokomentarisao osmijeh po okončanju susreta i poručio kako nije zadovoljan.

“Osmijeh nije taj osmijeh. Utakmica je već prošla, mislim da smo imali više šansi od protivnika, otvaranje kvalifikacija, ali smo imali problema sa minutažom nekih igrača. Imali smo 3-4 stopostotne šanse koje nismo iskoristili. Poveli smo 1:0, ali smo onda kao djeca dali priliku Fincima da preokrenu utakmicu. Do kraja smo pokazali karakter, pogodili smo za 2:2 i to je jedan bod, nažalost”, rekao je Petev i nastavio:

“I prvi i drugi gol mi smeta. Sam sa loptom 70 metara. Pogriješili smo, to su činjenice, on je zabio i nismo odgovorili kako treba. To je prošlost i moramo analizirati, šta ispraviti. Već za tri dana imamo drugu utakmicu, a onda Francuska kući”.

Osvrnuo se na izjave i poručio kako nisu došle kasno, već kako je i sam planirao.

“Kolašinac je igrao malo, Demirović je igrao nešto više i to mu je prva utakmica koja igra. Došao je na takav način da je to za aplauz. Prva utakmica je nezgodna. Žao mi je zbog zicera, ali moramo se koncentrisati, analizirati greške”.

