Zlatan Ibrahimović o kraju karijere: “Dovoljno sam postigao da više nemam obaveza, ali tu je strast”

Ibrahimović je poručio da je već dovoljno postigao da nema obavezu nešto da radi u sportu, ali da je ljubav i dalje tu, prenosi “SCsport“.

“Imam 39 godina i s obzirom na sve što sam postigao u karijeri, nemam obavezu više ništa raditi, ali vuče me strast prema nogometu. Nikad nisam zadovoljan i uvijek želim više. Ne vidim puno igrača mojih godina koji uspijevaju igrati na toj razini. Čim igrač prijeđe 30. godinu, kreće pad. Ja sam nakon 30. postao bolji nego prije“, rekao je Ibrahimović pa dodao:

“Čujem da neki sportaši u Americi troše više od milijun dolara godišnje na to da ostanu u formi. Ja imam 39 godina i u formi sam. Igram na najvišoj razini. Znate koliko me to košta? Nula. Nije tajna u tome koliko novca trošite, nego u tome što imate u glavi. Mentalitet je tajna, a on je besplatan.”

Osvrnuo se i na mentalnu snagu koju posjeduje.

“Volio bih imati mozak ovog Zlatana u tijelu od 25-godišnjaka. Sad se brže umaram nego ranije. Puno spavam jer mi treba vremena za oporavak. Prije mi je nakon utakmica trebao jedan dan da se regeneriram, a sada mi trebaju dva ili tri dana. To je normalno za nekoga u mojim godinama“, priznao je Ibrahimović pa istaknuo:

“Sve dok mogu igrati na najvišoj razini, igrat ću. Kad vidim da ne mogu, ostavi ću se nogometa. Moram osjećati da nešto dajem momčadi za koju igram, ne želim biti uteg. Želim da me se uspoređuje s ostalima i da igram na najvišoj razini, to me motivira.“

