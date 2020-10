Liga nacija: Zmajevi doživjeli težak poraz

Naši reprezentativci su dobro ušli u susret, a u 3. minuti su zaprijetili nakon lijepe akcije kada je Pjanić šutirao iz daljine, a Szczesny odbranio njegov udarac.

Samo dvije minute kasnije Višća je dodao Kruniću, a nogometaš Milana šutira visoko preko gola.

Poljska je u 7. minuti zaprijetila preko Grosickog koji je probio po lijevoj strani, ali je šutirao pored gola.

Krunić je još jednom bio u šansi nakon dodavanja Višće u 12. minuti, ali je i ovaj put bio neprecizan.

U 15. minuti desio se ključni trenutak utakmice. Ahmedhodžić je srušio Lewandowskog pred našim golom, sudija Pawson je procijenio da je defanzivac Zmajeva bio posljednji igrač odbrane iako je i Saničanin bio u blizini događaja, te je izvadio crveni karton i pokazao put u svlačionicu mladom štoperu Bosne i Hercegovine.

Od tog trenutka igralo se pred našim golom i šanse su se redale jedna za drugom.

Najprije je Lewandowski iz peterca promašio nemoguće u 23. minuti, potom je u 30. minuti pogodio stativu, a u 38. minuti je ipak bila “treća sreća” za napadača Bayerna.

U velikoj gužvi u kaznenom prostoru lopta je nekako stigla do kapitena Poljske koji je zakucao u mrežu sa desetak metara za 1:0.

U finišu susreta Poljaci su stigli i do drugog pogotka. Najprije je u 43. minuti Šehić sjajno odbranio nakon udarca glavom Grosickog, ali je u 45+1. minuti bio nemoćan kada je Linetty pogodio glavom nakon sjajnog ubacivanja Lewandowskog iz prve.

Već na samom početku drugog poluvremena Poljaci su stigli i do trećeg pogotka. Klich je u 51. minuti sjajno ubacio loptu, Lewandowski se ubacio iza leđa Kolašinca i iz peterca pogodio za 3:0.

Samo dvije minute kasnije Lewandowski je mogao kompletirati hat-trick, no njegov udarac glavom Šehić brani krajnjim naporom.

Šehić još jednom spasio našu reprezentaciju u 57. minuti kada je Grosicki izašao sam pred njega, ali je naš čuvar mreže sjajno intervenisao, prenosi “Klix“.

Do kraja susreta Poljaci su pokušavali stići još do kojeg pogotka, no zaustavili su se na tri postignuta gola.

Naša reprezentacija je ovim porazom stigla na rub ispadanja iz Lige A jer se nalazi na posljednjem mjestu grupe 1 sa samo dva osvojena boda.

U pretposljednjem kolu Zmajevi gostuju u Nizozemskoj 15. novembra, a u posljednjem dočekuju Italiju tri dana kasnije.

