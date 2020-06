Guardiola: “Sane na kraju sezone može napustiti Manchester City”

Guardiola je u izjavi za engleske medije kazao da je 24-godišnji Sane dva ili tri puta odbio pregovore i mogućnost produženja saradnje sa Cityjem te da je sasvim sigurno da će napustiti klub.

“Na kraju sezone, ako se dva kluba dogovore, Sane može ići, ako se ne dogovore, onda će napustiti klub na kraju naredne sezone. Odbio je ugovor jer želi igrati za drugi klub. Kada ponudimo ugovor igraču onda je to zato što ima neke posebne kvalitete. Želimo igrače koji zaista žele igrati za Manchester City i ostvariti naše ciljeve. On je dobar momak i ja ga volim i cijenim mnogo. Nema nikakvih problema među nama, ali on želi novu avanturu“, kazao je Guardiola.

Sane, koji igra lijevo krilo, ima ugovor sa Manchester Cityjem do ljeta 2021. godine.

Mediji su ranije pisali da je Bayern Minhen zainteresovan za ovog fudbalera. Transfer u Bayern je bio skoro i dogovoren prošlog ljeta, a onda se Sane teško povrijedio na početku sezone i još uvijek se čeka njegov povratak na teren.

Sane je karijeru počeo 2014. godine u ekipi Schalkea 04 odakle je 2016. prešao u Manchester City za koji je upisao 89 nastupa i postigao 25 golova. U dresu reprezentacije Njemačke je igrao u 21 utakmici, postigavši pet pogodaka.

Rođen je 11. januara 1996. u Essenu, u Njemačkoj. Sin je senegalskog fudbalera Souleymana Sanea i njemačke olimpijske gimnastičarke Regine Weber.

Facebook komentari