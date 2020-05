Aleksandar Čeferin o prekidu sezone: “Ako je to odluka vlasti, šta klubovi mogu”

– Nama je važno da znamo ko je prvak, a ko je drugi, treći i četvrti i dalje. Mislim da se rano zaključenje sezone ne smatra idealnom stvari, jer se situacija može znatno poboljšati i svi možemo igrati, osim nekoliko prvenstava. Ali ako je to odluka Vlade, šta klubovi ili lige mogu učiniti, ne mogu ništa, rekao je Aleksandar Čeferin.

Konkretno se dotakao i Francuske.

– Preuranjena odluka. Imamo dvije ekipe u Ligi šampiona ove sezone i što znači da oni neće igrati do avgusta. Ne znam da li je to dobro za njih. Neće igrati i ona će se takmičiti u jako teškim utakmicama. Ipak, to nije moja odluka i to moramo da poštujemo. Nećemo se baviti tom situacijom. Poslali smo im smjernice koje im mogu biti formula za kvalifikacije za Ligu šampiona i Ligu Evrope.

Istakao je i da UEFA ima konkretan plan za kraj sezone.

– Imamo konkretan plan za kraj sezone. Siguran sam da će većina zemalja završiti svoje lige. Ukoliko neko ne želi, po svom izboru, moraće da igra kvalifikacije za učešće u evropskim takmičenjima. Moramo sačekati da Izvršni odbor UEFA potvrdi datume, ali mogu reći da će sezona u Evropi biti završena, ako sve ostane kako treba, u avgustu.

