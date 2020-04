Prvi igrač u francuskoj ligi koji je bio pozitivan na koronavirus pao u komu

Francuz je prije tri dana stigao u bolnicu zbog jakog gastroenteritisa, a pretragama je utvrđeno kako ima i koronavirus.

Sredinom sedmice su ga trebali pustiti u kućnu izolaciju, ali stanje mu se pogoršalo pa je zbog problema s plućima smješten u indukovanu komu.

MailOnline Sport

✔

@MailSport

Montpellier youngster Junior Sambia placed into a COMA after testing positive for coronavirus https://trib.al/EUVI7Cd

Montpellier ace put into a COMA after testing positive for coronavirus

Junior Sambia, 23, became the first player in Ligue 1, the top division in France, to test positive for COVID-19 and when his symptoms became severe, the decision was made to put him into a coma.

dailymail.co.uk

19

3:07 PM – Apr 25, 2020

Njegov menadžer Frederic Guerra za La Parisien je rekao kako je njegovo stanje sada stabilno.

“Nije se pogoršalo, ali niti poboljšalo, međutim i dalje je teško”, dodao je Guerra.

Podsjetimo, upravo je Sambia bio prvi igrač u francuskoj ligi koji je bio pozitivan na koronavirus. U Montpellier je stigao prije tri godine iz Chamois Niortaisa. Prethodno je godinu proveo na posudbi upravo u Montpellieru.

