UEFA u srijedu zakazala novi sastanak o budućnosti evropskog fudbala

Fudbal u Evropi je u potpunosti zaustavljen usljed širenja koronavirusa, a na Starom kontinentu još se samo igra u Bjelorusiji. UEFA je za srijedu zakazala sastanak kako bi se razmotrile sve eventualne opcije za nastavak prvenstva, piše “Klix“.

UEFA će tražiti izvještaj dvije radne grupe koje su imale zadatak da razmotre sve mogućnosti o održavanju odgođenih utakmica, a na sastanku će se pričati i o epilogu reprezentativnih obaveza te ugovoru igrača i transfer roka.

“UEFA je pozvala generalne sekretare svih 55 svojih članova na videokonferenciju koja će biti održana u srijedu 1. aprila u podne, a na tom sastanku će se raspravljati o onome što su dvije radne grupe uradile u proteklom periodu. To tijelo je osnovano prije dvije nedjelje s ciljem da razmotri sve opcije o održavanju odgođenih utakmica“, saopštili su, između ostalog, iz UEFA-e.

UEFA has invited the General Secretaries of its 55 associations to a video-conference on Wednesday to share an update on the progress made by the two working groups created two weeks ago and to discuss options with the potential rescheduling of matches.

Full statement: 👇

