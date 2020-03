Asima Osim iz Graca: Ne izlazimo, Ivica nikad nije bio gore, a sad nema ni utakmica

Austrija je zbog koronavirusa od danas u vanrednom stanju uz pooštrene mjere opreza, a o stanju u Gracu za “Faktor” je govorila Asima Osim, supruga legendarnog nogometaša i trenera Ivice Osima.

– Situaciju uglavnom pratim putem televizije, a kakva je u Austriji, tako je, čini mi se, u Bosni. Niko nigdje ne izlazi. Sve je isto. Pošto je bolestan od prije, Ivica slabo izlazi. Ranije smo išli jedino do doktora, ali sada je i to uskraćeno. Jedino dobijemo lijekove koje nam donesu kući. Mi nigdje ne idemo iz kuće. Ivicino zdravstveno stanje je onako. Ne mogu se pohvaliti. Teško hoda, jako teško hoda. To je najveći problem. Nikada nije bio gore nego sada. Voljela bih da bude kako treba. Ne ide, ne ide, ne ide… Svi se nadamo da će biti bolje. Nekih pomaka nema. Svake godine sve je gore. Starimo. Ne kaže se džaba svaka godina nosi svoje breme, – kaže u telefonskom razgovoru Asima Osim koja kaže da legendarnom Švabi najteže pada činjenica da na TV-u nema nogometnih utakmica.

– To je za njega stravično. Ipak ima repriza dobrih utakmica. Neke od njih nije gledao, i sada kada nema takmičenja širom svijeta dobro mu dođu, jer Ivica ne može bez nogometa.

