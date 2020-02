Juventus nudi Ramseya i 50 miliona eura za Pogbu

Prema pisanju italijanskih medija Manchester United za francuskog veznjaka traži čak 150 miliona eura, međutim na Old Traffordu su spremni razmotriti ponudu torinske “Stare dame”.

Ramsey je u Juventus stigao početkom ove sezone iz Arsenala bez odštete no nije se uspio nametnuti novom treneru Mauriziju Sarriju. Niti Pogba nije najsretniji na Old Traffordu i navodno nema ništa protiv povratka u klub u kojem je igrao od 2012. do 2016.

Manchester United i Juventus prije osam godina međusobno su zaratili zbog francuskog veznjaka no u godinama koje su uslijedile prašina se slegla.

Pogba je 2009. kao 16-godišnjak stigao u Manchester United iz Le Havrea, a tri godine kasnije “pobjegao” je u Juventus i to besplatno. Legendarni Alex Ferguson prije nekoliko godina otkrio je kako je Pogba tada trebao potpisati novi ugovor s “Crvenim vragovima”, ali je njegov menadžer Minoa Raiola sve dogovorio s Juventusom.

Francuz se u Juventusu zadržao do avgusta 2016. kada se vratio u Manchester United za čak 105 milijuna eura odšteta, a sada je korak do povratka u Torino, prenosi “Hina”.

