Konobarica, dadilja pa Ronaldova žena: Od dragog mjesečno dobiva ogroman novac

Život Georgine Rodriguez (26) uvelike se promijenio otkako je 2016. godine upoznala Cristiana Ronalda.

Djevojka rođena u gradiću udaljenom 450 kilometara od Madrida dotad nije mogla niti sanjati u kakvom će luksuzu jednog dana živjeti, uostalom, mediji bilježe da je najprije radila kao konobarica, da bi po selidbi u Bristol u zamjenu za dom i hranu služila kao pomoćnica u kućanstvu i dadilja. Po povratku u Madrid zaposlila se kao prodavačica u Guccijevoj trgovini, a gdje je naposljetku, voljom prsta sudbine, upoznala tada već planetarno popularnog nogometaša, prenosi “Večernji“.

Priča kaže da je to bila ljubav na prvi pogled, a da su Pepeljuga i njezin portugalski princ silno zavoljeli, svjedoči i podatak da su kroz te četiri godine veze dobili troje djece, Alanu Martinu, Matea Ronalda i Evu Mariju. Njihov odnos sve do danas nije prestao intrigirati javnost, pa su novinari španjolskog programa Viva La Vida ovih dana pozabavili njihovom intimom na temelju spoznaja do kojih su došli. Naglasak su stavili na njezina primanja, pa su izvijestili o tome koliko zapravo zarađuje djevojka koja danas ima više od 16 miliona pratitelja na Instagramu. Odgovor? Puno. Jako puno.

Rodriguez objavu uz neki proizvod na toj platformi naplaćuje osam hiljada eura, što je sitniš u usporedbi s iznosom koji na nju treba izdvojiti poželi li neki medij intervju. Kažu da se za taj privilegij plaća čak stotinu hiljada eura, pa utoliko ne čudi odakle je skupila novac da mu za 35. rođendan kupi novi novcati Mercedes AMG G 63 vrijedan otprilike 180 hiljada eura. Međutim, naravno i da dragi pazi da joj novčanik nije prazan. Navodno joj Ronaldo za sve tekuće troškove mjesečno daje između 50 i 100 hiljada eura, što nama smrtnicima zvuči kao čitavo bogatstvo, ali Portugalcu i ne predstavlja neki trošak. Naime, France Football je izračunao da Ronaldo dnevno zarađuje, nismo se zabunili, DNEVNO, čak 239 hiljada eura!

