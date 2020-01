Bajević predstavio pomoćnike: “Vranješ sam odlučuje hoće li se vratiti u rerezentaciju”

Bajeviću će pomagati Slaven Musa, Adnan Čustović, te Rusmir Cviko. Zvjezdan Misimović će biti v.d. tehničkog direktora i koordinator selekcija, dok je Darko Ljubojević tim menadžer reprezentacije, za fizičku spremu igrača biti zadužen Eldin Jelešković.

Ostaje da se imenuje trener golmana.

Bajević je na zvaničnom predstvljanju istakao da želi okupiti najbolji tim kako bi se plasirao na Evropsko prvenstvo. Nije želio o igračima ali se dotakao Ognjena Vranješa.

– On je bio dio reprezentacije. Dao je mnogo i to mu niko ne osporava borbenost i zalaganje koje je pokazao. Najviše zavisi od njega samog da li će se vratiti. Razgovarao sam s njim i još ću jednom, pa ćemo vidjeti. Ipak, to od njega zavisi. Danas ne mogu govoriti nikako o imenima, pomenuli smo Vranješa i to je to. Reprezentacija je reprezentacija, igrači se moraju promijeniti i shvatiti da igraju za reprezentaciju. Ambijent odličan postoji i mora da postoji. Ako ga nema, stvorićemo ga. Razgovaraćemo sa svima. Igrači nam igraju u velikim klubovima van BiH i moraju tako i igrati na terenu – istakao je Bajević.

Prvi rival u baražu je Sjeverna Irska.

– Imamo sliku o njima, ali radi ćemo još kako bi ih što bolje upoznali. Imamo dug period pred nama, najvažnije je da se spremimo za prvog rivala i da prođemo, no moraćemo i ostale analizirati već sada za eventualno finale – dodao je Bajević, prenosi “Srpskainfo“.

