Amar Osim: “Ja sam najveći bh. trener! Ubjedljivo!”

Jedan od onih što je otpušten je i doskorašnji strateg Sarajeva Husref Musemić, koji je dobio otkaz poslije osvojene “duple krune” i nakon što je svom nasljedniku Vinku Marinoviću ostavio jesenju titulu u Premijer ligi BiH.

Ipak, za Musemića otpuštanje “na pravdi Boga” nije najjači utisak u sportskoj 2019. godini u BiH.

“To što se meni desilo nije nešto novo, navikao sam jer mi se takve stvari dešavaju treći-četvrti put već neuspješne kvalifikacije BiH za plasman na EURO 2020. Mislio sam da ćemo uspjeti da odemo na šampionat Evrope, posebno poslije uspjega u Ligi nacija. To je moj najjači utisak, a drugo razočaranje je loša infrastruktura u Premijer ligi BiH o kojoj stalno pričam. Mi postavljamo reflektore na stadione, a nemamo terene. Meni to nema smisla, kod nas sve naopako”, istakao je Musemić, piše “Mondo“.

Njegov kolega sa klupe Zrinjskog Mladen Žižović mišljenja je da je semberski Radnik i njegov drugi plasman u Evropu najjači utisak iz 2019. godine. Što je i normalno jer je Žižović bio dugogodišnji šef struke ekipe iz Bijeljine s kojom je ostvario istorijske uspjehe.

“Najjači utisak je učešće Radnika u kvalifikacijama za Ligu Evrope i prva pobjeda u istoriji u međunarodnim takmičenjima. Na Gradskom stadionu u Banjaluci, Radnik je savladao Spartak iz Trnave (2:0), ali su u revanšu Slovaci prošli nakon boljeg izvođenja penala. Svako ima svoje utiske”, rekao je Žižović.

Žižovićevo mišljenje dijeli i nasljednik na klupi Radnika Slobodan Starčević, koji je kandidat za selektora mlade reprezentacije BiH umjesto Marinovića. Banjalučki trener nije želio da se osvrće na negativne utiske u prethodnoj godini već isključivo na one najpozitivnije.

“Ja bih radije o finim stvarima. Prvenstveno nastup Radnika u kvalifikacijama za Ligu Evrope, a drugi je povratak Borca u sami vrh Premijer lige BiH, gdje po renomeu i pripada”, istakao je Starčević.

Jedan od zaslužnih za povratak crveno-plavih iz Banjaluke i drugo mjesto na tabeli Premijer lige BiH je trener Branislav Krunić.

“Možda sam malo subjektivan, ali ono što je obilježilo 2019. godinu su povratak Borca i Veleža u bosanskohercegovačku elitu, što se pokazalo kao pun pogodak u svakom smislu. Vratila se publika na Gradski stadion u Banjaluci, kao i stadion u mostarskim Vrapčićima, a fudbal se igra zbog navijača. Pogotovo kod nas zbog odličnih rezultata u jesenjoj polusezoni pratilo nas je u prosjeku blizu 4.500 ljudi. Slično je bilo i na domaćim mečevima Veleža i to je ono što je na mene ostavilo najjači utisak u protekloj godini”, izjavio je trener Banjalučana.

Sportski direktor Širokog Brijega Dalibor Šilić takođe kao glavno razočaranje u 2019. godini je naveo loš nastup “zmajeva” u kvalifikacijama za EURO 2020, ali i kritikovao elitno takmičenje, koje se “ne mrda sa mrtve tačke”.

“Očekivao sam nakon Lige nacija da će BiH izboriti plasman na Evropsko prvenstvo. To je prva stvar, a potom moj negativan utisak je i problematika Premijer lige BiH. Konstantno stojimo u mjestu, svi koračaju u regiji, a kod nas je i dalje maltene sve isto. Od terena, neadekvatne infrastrukture do uvođenja VAR-a. Evo mi, kao i brojni drugi klubovi, poslije svakog kola pričamo o sudijama i suđenju, a voljeli bismo da to nikad ne bude tema. Volio bih da vidim makar jednog čovjeka koji će se u 2020. godini posvetiti isključivo razvoju i napretku Premijer lige BiH, kao najvišeg ranga našeg fudbala”, podvukao je operativac kluba sa “Pecare”.

Trener Željezničara Amar Osim nije bio previše raspoložen da daje izjave u ove praznične dane, ali je kao i obično uvijek spreman za šalu, pa je na našu upornu molbu da s čitaocima podijeli svoje utiske kao jedan od najvećih bh. stručnjaka, definitivno najtrofejnijih, odgovorio je u svom prepoznatljivom stilu, navodi “Mondo“.

“Ja sam najveći bh. trener! Ubjedljivo! Visok sam 195 centimetara i težak 130 kilograma. Nisu mi ni do koljena ostali”, našalio se Osim.

Vjerovatno je duhovitost i najbolji recept za 2020. godinu. I u fudbalu i u životu!

Loading..

loading...

Facebook komentari