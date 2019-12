Bolna reakcija De Jonga na San Siru kada je saznao za ispadanje Ajaxa iz Lige prvaka

Frenkie de Jong koji je ovog ljeta u redove Barcelone stigao iz amsterdamskog Ajaxa nakon utakmice saznao je da je njegova bivša ekipa poražena na domaćem terenu od Valencije i da na proljeće neće igrati u Evropi, piše “Klix“.

Gledao je De Jong, vjerovatno prema semaforu stadiona San Siro i saznao da su Kopljanici poraženi od Šišmiša, a potom je napravio bolnu grimasu na licu.

It appears that Frenkie de Jong just found out Ajax were knocked out of the UCL 💔

(via @btsportfootball) pic.twitter.com/5ojFUIB0gA

— ESPN FC (@ESPNFC) 11. prosinca 2019.