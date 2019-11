Mourinho nahvalio Zlatana, a onda poručio: “Nećemo ga dovesti, pa već imamo najboljeg”

Uoči duela s Grcima na konferenciji za medije Mourinha su pitali da li će pokušati angažovati Zlatana Ibrahimovića, koji će uskoro objaviti ime novog kluba nakon rastanka s LA Galaxyjem, piše “Klix“.

“Istina je da imamo dobru vezu. Rekao bih i više od veze. Rekao bih također, strast i razumijevanje. Fantastičan igrač, fantastičan momak. Ali ne, nema šanse. Imamo najboljeg napadača u Engleskoj i jednog od najboljih na svijetu. Nema nikakvog smisla da igrač Zlatanove veličine, u svojim kasnim tridesetim, ali igrač koji može igrati u bilo kojem klubu na svijetu, dođe u klub u kojem igra Harry Kane“, rekao je Mourinho.

