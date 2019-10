Savršeno odjavljivanje: Ibrahimović opet zvijezda večeri, a njegov potez dugo će pamtiti navijači gradskog rivala

LA Galaksi, u kojem je najveća zvijezda Zlatan Ibrahimović, završio je sezonu u MLS ligi, a legendarni švedski napadač vjerovatno je odigrao svoju posljednju utakmicu u SAD,prenosi Avaz.

Njegov tim je u polufinalu Zapadne konferencije MLS-a poražen od gradskog rivala LA FC-a s 5:3.

Ibra je asistirao i postigao jedan pogodak, no to nije bilo dovoljno da njegova ekipa izbjegne prvi službeni poraz od gradskog rivala. S obzirom na to da je Galaksi igrao u gostima, domaća publika nije bila naklonjena protivnicima, a naročito Ibrahimoviću.

Pri izlasku s terena prema Ibri su upućene brojne uvrede, a na jednu od njih odgovorio je hvatanjem za genitalije.

– Ovo je bilo savršeno odjavljivanje Ibrahimovića iz MLS-a – bio je samo jedan od brojnih komentara na taj njegov potez.

