Sloboda odnijela vrijedan bod sa Grbavice, Mladosti bod u Banjoj Luci

Advertisements

Željezničar je krenuo ofanzivno u ovom susretu. Sadiković je u desetoj minuti uputio slab udarac. Opasan centaršut Asima Zeca u 11. minuti pratio je Lakić i odlično intervenisao. Smajić je izblokiran pred golom Plavih u 16. minuti. Željezničar je došao do prednosti u 18. minuti kada je pogodio glavom Bogičević nakon centaršuta Sadikovića.

Sloboda je zaprijetila u 22. minuti kada je Smajić pokušao u padu, ali Erić je odbranio. Krpić je bio u šansi u 23. minuti, no promjene rezultata nije bilo. Ermin Zec je šutrao u 27. minuti, a Lakić je odbranio. Sloboda je izjednačila u 30. minuti fenomenalnim golom bivšeg igrača Plavih, Bekrića, koji nije slavio gol i izvinio se.

Tuzlaci su proigrali nakon gola. U sudijskoj nadoknadi viđen je još jedan fenomenalan gol iz slobodnjaka. Sadiković je zatresao mrežu Slobode za novo vodstvo Plavih. U drugom poluvremenu viđen je otvoren meč, ali na početku nije bilo većih uzbuđenja. Sjajan udarac Bekrića u 69. minuti iz slobodnog udarca odbranio je Erić.

Ramović je pokušao u 73. minuti, a zatim i Veselinović, ali rezultat se nije mijenjao. U 80. minuti uslijedio je hladan tuš na Grbavici. Hodžić je ušao s klupe i samo nakon nekoliko sekundi postigao je gol za 2:2. U nastavku Plavi su napadali, a u 89. minuti Krpić je šutirao pored gola. Do kraja je viđeno još nekoliko šansi, ali rezultat se nije mijenjao.

Borac i Mladost odigrali su utakmicu bez pogodaka u petom kolu BH Telecom Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Danilović je sjajno uposlio Subića, koji je šutirao, ali je Bukvić odbranio. Golman gostiju zaustavio je i udarac Danilovića u finišu prvog dijela. U drugom dijelu Vranješ je u 51. minuti šutirao ravno u Bukvića. Nije bilo uzbuđenja do 59. minute kada je Kajkut promašio iz velike šanse.

Borac je bio opasan, no nije mogao do gola. Desetak minuta prije kraja domaći su tražili penal, no sudija se nije oglasio. Pokušaj Atajića u 87. minuti zaustavio je Lučić.

Mladost je prva imala veliku šansu kada je u trećoj minuti Crnički pogodio stativu. Borac je odigrao dobru akciju u 17. minuti, no na kraju je Kajkut izblokiran. Kajkut je loše pokušao u 20. minuti. Borac je napadao, ali Mladost je bila odlična u odbrani. Do posljednjeg sudijskog zvižduka nije bilo promjene rezultata.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Advertisements

loading...

Facebook komentari