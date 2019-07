Veselinović: “Radit za ekipu, pokušat ću da dam sve što najbolje znam”

Advertisements

Nakon nečekivanog remija na startu prvenstva protiv Borca, “plave” očekuje neugodno gostovanje protiv Mladosti, koja je bila ubjedljiva protiv Veleža, piše “Fena”.

Trener Željezničara Amar Osim na pres-konferenciji je kazao da će u odnosu na prošlu utakmicu promijeniti najmanje dvojicu igrača – Bogičevića i Boju.

– Ermin Zec ima problema, koji nisu do kraja razjašnjeni. Malo je do sada igrao. Mi smo sretni kada on igra. Sipović se vraća, a ima nekoliko igrača koji mogu zamijeniti Boju. Ne mora značiti da ćemo igrati na isti način, tako da ne znam ko će ga zamijeniti – istakao je Osim.

Prvotimac Željezničara Mladen Veselinović kazao je da je Mladost kvalitetna ekipa, protiv koje ne može obećati pogodak, ali može maksimalan angažman.

– Radit za ekipu, pokušat ću da dam sve što najbolje znam. Protiv Borca smo mogli da riješimo utakmicu, imali smo prilika, ali nismo imali sreće. Ne razmišljam o mogućoj nervozi koja bi se mogla uvući u slučaju kiksa protiv Mladosti – kazao je Veselinović.

Susret Mladost – Željezničar će se igrati sutra od 17.30 sati.

