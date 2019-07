Advertisements

Zinedin Zidan (47) napustio je pripreme Reala u Montrealu, a u petak nije obrazložen razlog te odluke.

Dan kasnije, postalo je jasno zašto je Francuz morao nazad za Evropu.

Real Madrid je u kratkom saopštenju za javnost objavio da je preminuo brat Zinedina Zidana, Farid (54).

Francuski list “Lekip” potvrdio je tu informaciju, uz objašnjenje da stariji Zidanov brat da je dugo bio teško bolestan.

Zbog smrtnog slučaja u trenerovoj porodici, prvotimci “kraljevskog kluba” počeli su subotnji trening minutom šutnje.

All members of the Real Madrid first-team squad held a minute's silence ahead of training in Montreal following the passing of Farid Zidane, the brother of our coach, Zinedine Zidane.

— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) 13. srpnja 2019.