Edin Džeko u krugu porodice i prijatelja dočekao Novu godinu: Imao i poruku za fanove

Fotografiju sa slavlja objavila je njegova supruga Amra, na kojoj je vidljiv sretan i dobro raspoloženi Džeko, koji je Novu godinu proslavio sa svojim najbližima.

Edin Džeko je objavio na društvenim mrežama fotografiju sa svojom porodicom.

“Sretna Novaaaaa. May New 2025 bring justice, health, love and happiness to everyone, all around the world. İyi yillar”, napisao je Edin Džeko.

Iako je uživao u slavljeničkom okruženju, Džeko neće imati puno vremena za odmor, budući da ga već 5. januara očekuje nastavak takmičenja u turskoj Superligi.

Fenerbahče, klub za koji nastupa, dočekaće Hatayspor na svom stadionu.

Ova sezona za Džeku je bila vrlo uspješna, odigrao je 26 utakmica za Fenerbahče u svim takmičenjima, postigao 14 golova i upisao tri asistencije, prenosi Radiosarajevo.

