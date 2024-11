Barbarez objavio spisak, pozvao trojicu novih reprezentativaca

Na spisku se nalaze tri nova fudbalera: Ivan Šunjić, Samed Baždar i Luka Kulenović.

Golmani: Nikola Vasilj (St. Pauli), Martin Zlomislić (Rijeka), Osman Hadžikić (Velež)

Odbrana: Nikola Katić (Zurich), Sead Kolašinac (Atalanta), Adrian Leon Barišić (Basel), Ermin Bičakčić (Braunschweig), Stjepan Radeljić (Rijeka), Amar Dedić (Salzburg), Nail Omerović (Osijek), Dženis Burnić (Karsruhe), Jusuf Gazibegović (Sturm), Nihad Mujakić (Partizan).

Vezni red: Armin Gigović (Kiel), Benjamin Tahirović (Ajax), Ivan Šunjić (Pafos), Ivan Bašić (Orenburg), Haris Hajradinović (Kasimpasa), Denis Huseinbašić (Koeln), Ifet Đakovac (TSC).

Napad: Edin Džeko (Fenerbahče), Ermedin Demirović (Stuttgart), Esmir Bajraktarević (New England Revolution), Haris Tabaković (Hoffenheim), Samed Baždar (Zaragoza), Luka Kulenović (Heracles).

“Sa golmanima nismo htjeli ništa mijenjati, sva trojica su u posljednjim utakmicama sačuvali mreže, što je odlično. Među odbrambenim igračima također nije bilo promjena, imamo mali problem sa Dedićem kojem fali utakmica jer je bio povrijeđen. Također, Mujakić u posljednje vrijeme ne igra u Partizanu. Sve su to momci koji zaslužuju moju pažnju i podršku”, započeo je Barbarez, koji se potom osvrnuo na igrače iz vezne linije:

“Tahirović je počeo igrati za Ajax, pa u posljednje dvije utakmice ponovo nije bio u kadru, ali mislim da su tu u pitanju neke stvari van terena. Novo lice je Ivan Šunjić, igrač Pafosa, koji mi je bio zanimljiv od početka. On ima kvalitete koje mi nemamo na toj poziciji šestice, sigurno će nam značiti”.

O napadačima:

“Razmišljao sam da li pozvati Bajraktarevića, on je posljednju utakmicu odigrao prije mjesec dana i do utakmice će biti mjesec dana bez treninga. To treba imati u vidu, ali dobio je poziv jer je dio ove priče. Kulenovića sam gledao, a angažovao sam ga zahvaljujući svom bivšem saigraču koji je danas direktor Heraclesa. Žao mi je što Tabaković ne igra više u Hoffenheimu. Uvijek trebamo biti svjesni da ni Džeko neće biti tu još sto godina, pozvali smo malo više napadača jer treba nekoga i pripremati da ga zamijeni. Svako ime na spisku za sobom vuče neku ideju i tu je jer mislimo da nam može doprinijeti”,pišu Vijesti

O Samedu Baždaru:

“To je igrač kojeg smo dugo pratili, a najviše posla je odradio direktor Emir Spahić, gledao ga je u Španiji. Nadam se da će biti završena papirologija i da ćemo moći na njega računati u Njemačkoj”.

O dosadašnjim utakmicama u Ligi prvaka:

“Rezultatski, možemo samo malo žaliti za ovim porazom od Mađarske. Ali, u svim utakmicama sam vidio više pozitivnih, nego negativnih stvari. Igrački to dolazi polako, uigravati se protiv top svjetskih ekipa je teško, ali vrlo važno je saznanje da ipak možemo igrati protiv njih. Nadam se da ćemo u skorijoj budućnosti moći parirati takvim selekcijama svih 90 minuta”.

Nakon četiri odigrane utakmice BiH ima jedan remi i tri poraza, te zauzima posljednje mjesto u grupi sa Njemačkom (10 bodova), Holandijom (5) i Mađarskom (5).

BiH će prvi meč igrati u Freiburgu protiv Njemačke 16. novembra, a potom tri dana kasnije protiv Holandije u Zenici. Obje utakmice će početi u 20:45 sati.

